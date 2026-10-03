Aaf Brandt Corstius en Lies Visschedijk gaan Paulien Cornelisse missen. De columnist en actrice maken samen de podcast Aaf en Lies lossen het wel weer op, waarvan deze week een eerder opgenomen aflevering te horen is. Op Instagram en aan het begin van de podcast staan ze kort stil bij het overlijden van hun vriendin. Cornelisse overleed woensdag op 50-jarige leeftijd. Volgende week gaat de podcast niet door.

"Deze aflevering werd opgenomen voor het sterven van mijn vriendin Paulien Cornelisse, die ook vriend van onze show was en van wie wij ontzettend hebben genoten", vertelt Brandt Corstius in een apart opgenomen bericht in de podcast. Daar laat ze het bij, waarna de reguliere aflevering doorgaat.

Op het Instagramaccount van de podcast staat zaterdagochtend: "Lieve Paulien. Wat gaan we je missen. De aflevering van vandaag is voor het overlijden van Paulien opgenomen. Volgende week zijn we er even niet."

Daarbij delen ze een fragment van de laatste keer dat Cornelisse te gast was bij de opname, afgelopen juli. "Ik heb natuurlijk niet echt invloed op mijn ziekteverloop. Waar ik wel invloed op heb, is wat ik daar interessant aan vind. En alles waarvan je het gevoel hebt dat je een soort eigenaarschap over hebt, dat is fijn", vertelde ze destijds aan Brandt Corstius en Visschedijk.