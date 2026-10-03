SEPANG (ANP) - Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië de tweede tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 was op het circuit van Sepang iets minder snel dan Kimi Antonelli. De Nederlander gaf in zijn Red Bull 0,278 seconden toe op de Italiaanse kampioenschapsleider in zijn Mercedes.

Isack Hadjar, de teamgenoot van Verstappen, was ook goed op dreef in de derde sessie. De Fransman klokte de derde tijd. George Russell van Mercedes, vorige week winnaar in de GP van Azerbeidzjan, zette de vierde tijd neer.

Later zaterdag (10.00 uur) is de kwalificatie voor de race.

WK-stand

Verstappen was vrijdag de snelste in de eerste training en noteerde de vierde tijd in de tweede sessie. Hij zei na afloop zich wat zorgen te maken over de grote bandenslijtage op het warme asfalt. De Nederlander reed in de derde training slechts vier ronden.

De nummer zes in de WK-stand wacht nog op zijn eerste zege van 2026. Verstappen eindigde vorige week in Azerbeidzjan als tweede achter Russell. Het was zijn vierde tweede plaats dit seizoen. Ook werd hij drie keer derde. Antonelli leidt de titelstrijd met 66 punten voorsprong op teamgenoot Russell.

De GP van Bahrein werd eerder dit jaar vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst naar Maleisië. Het is voor het eerst sinds 2017 dat er een grand prix in Sepang op het programma staat. Verstappen won negen jaar geleden de laatste race.