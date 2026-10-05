Aaf Brandt Corstius heeft maandag in haar boekenrubriek in de Volkskrant stilgestaan bij het overlijden van haar vriendin Paulien Cornelisse. "De rest van mijn leven zal ik nog vaak over haar schrijven, want ik zal haar de rest van mijn leven missen", schrijft Brandt Corstius.

Brandt Corstius schrijft dat ze momenteel betrokken is bij het regelen van de uitvaart van Cornelisse. "Hoe kan ik deze woorden opschrijven, ik begrijp het zelf niet", schrijft ze.

De schrijfster bespreekt in haar rubriek Taal is zeg maar echt mijn ding, het eerste boek van Cornelisse. Ze leende daarvoor het eigen exemplaar van Cornelisse bij haar man Chris.

Brandt Corstius haalt in haar liefdevolle terugblik herinneringen op aan haar vriendin en herkent haar in de woorden en formuleringen uit het boek. "Ik voel Paulien heel dichtbij als ik het lees", schrijft ze.