TURIJN (ANP) - Jorrel Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy-award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in het Europese clubvoetbal. Dat heeft de Italiaanse sportkrant Tuttosport, de organisator van de prijs, maandag bekendgemaakt. Eerder wonnen Rafael van der Vaart (2003) en Matthijs de Ligt (2018) de prijs voor voetballers jonger dan 21.

Linksachter Hato is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea. Daar staat de 20-jarige Nederlander vaak in de basis. Bij Oranje zit hij doorgaans op de bank. Hato is een van de 25 genomineerden. Andere genomineerden zijn onder anderen zijn Braziliaanse ploeggenoot Estêvão, de Duitser Lennart Karl (Bayern München) en de Spaanse wereldkampioen Pau Cubarsí (FC Barcelona).

De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. De afgelopen jaren ging de prijs naar Désiré Doué (2025), Lamine Yamal (2024) en Jude Bellingham (2023).