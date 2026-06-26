Aangehouden verdachte na dood Mats Grotenbreg is man van 45

De verdachte die is aangehouden voor betrokkenheid bij het incident in het Limburgse Middelaar, waarbij donderdagavond de 28-jarige amateurvoetballer en The Bachelorette-deelnemer Mats Grotenbreg om het leven kwam, is een 45-jarige man. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving door het AD. De man wordt verdacht van dood door schuld.

Grotenbreg, inwoner van de plaats Huissen, kwam om het leven na een aanvaring met een boot op het Kromvenpad, dat langs de Mookerplas in het noorden van Limburg loopt.

Het is niet bekend of de verdachte de bestuurder van de boot is. Een woordvoerster van het OM zegt op dit moment niet meer informatie te kunnen geven.

De Utrechtse amateursclub USC Hercules meldde vrijdagochtend dat het dodelijke slachtoffer oud-speler Mats Grotenbreg is. Hercules schakelde in 2023 verrassend Ajax uit in de KNVB-beker. Grotenbreg maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Hij deed dit jaar mee aan het realityprogramma De Bachelorette op streamingdienst Videoland.