Jochem Myjer moet fans teleurstellen: 'voel me klote'

Jochem Myjer zegt zich "klote" te voelen, omdat hij zoveel fans moet teleurstellen die naast kaarten voor zijn voorstelling grijpen. De cabaretier reageerde vrijdag op Instagram op de grote belangstelling voor zijn tour.

Volgens Myjer hebben zich "bizar veel mensen" ingeschreven voor kaarten. Voor voorstellingen in Rotterdam, Breda en Alkmaar lag de kans om te worden ingeloot volgens hem onder de 5 procent. Voor Carré ligt die rond de 8 procent.

"Ik ben ontzettend vereerd dat er na drie theaterseizoenen nog steeds meer dan een half miljoen mensen naar de show willen. En tegelijkertijd voel ik me ook klote dat ik zoveel van jullie moet teleurstellen", schrijft Myjer.

De cabaretier legt uit dat hij vanwege de drie tumoren in zijn ruggenmerg slechts twee keer per week optreedt. Ook wil hij niet uitwijken naar nog grotere zalen, omdat hij dan naar eigen zeggen de kwaliteit van de voorstelling niet kan waarborgen.