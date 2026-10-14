Russell Brand is door de aanklager in de misbruikzaak tegen hem beschreven als een "seksueel roofdier". Riel Karmy-Jones noemde de acteur en komiek, die terechtstaat voor meerdere verkrachtingen en aanrandingen, ook onder meer "meedogenloos, berekenend en manipulatief".

De 51-jarige Brand wordt in de zaak beschuldigd van vergrijpen tegen zes verschillende vrouwen die tussen 1999 en 2009 hebben plaatsgevonden. Toen was Brand dus ongeveer tussen de 24 en 33 jaar oud. "Zes vrouwen die elkaar toen niet kenden en elkaar nu niet kennen, die elkaar nooit hebben ontmoet en die zich onafhankelijk van elkaar hebben gemeld", zei de aanklager.

Volgens de aanklager waren de omstandigheden van de misdrijven "zo divers als de carrière" van Brand, die naam maakte als presentator van verschillende programma's, in films speelde en zich later toelegde op het maken van podcasts. De strafbare feiten zouden hebben plaatsgevonden op locaties als een hotelkamer, werkplekken en bij hem thuis.

'Onverzadigbaar'

Karmy-Jones omschreef het verlangen van Brand naar seksueel contact als "onverzadigbaar". De aanklager stelt dat Brand "aardig kon zijn als hij dat wilde, grappig, charmant en innemend wanneer hij er iets voor terug wilde". Aan de andere kant was hij ook "veeleisend" en "kinderlijk in zijn verwachting dat aan al zijn verlangens moest worden voldaan".

De aanklager riep de jury op om Brand niet te beoordelen als de man die hij nu is. "In de loop der jaren is hij wellicht veranderd, zowel fysiek als qua persoonlijkheid; maar ondanks het verstrijken van de tijd blijft hij verantwoordelijk voor het wangedrag en de misdrijven die hij op jongere leeftijd heeft begaan."