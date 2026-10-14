Paul McCartney zou het erg spannend vinden om ooit samen te werken met Bob Dylan. Dat vertelde de Britse muzikant in de podcast Good Hang with Amy Poehler. De voormalige Beatle verwacht daarom niet dat hij Dylan zal bellen voor een muzikale samenwerking.

De 84-jarige McCartney vertelde aan Poehler dat hem vaak wordt gevraagd met wie hij nog zou willen samenwerken. "Ik denk dan altijd aan Bob Dylan", liet hij weten. "Maar ik ben te nerveus om hem op te bellen." De twee grapten daarna over hoe het telefoongesprek tussen de muzikanten zou klinken, waarna Poehler besloot dat het "onmogelijk" is om voor te stellen.

McCartney werkte in het verleden samen met tientallen artiesten, onder wie Stevie Wonder, Michael Jackson, George Michael en Rihanna.