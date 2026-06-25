Aanklagers laten verkrachtingszaak tegen Harvey Weinstein vallen

Aanklagers in New York hebben een aanklacht van verkrachting tegen de gevallen filmmagnaat Harvey Weinstein laten vallen. De persoon die Weinstein beschuldigde, heeft laten weten dat ze niet wil getuigen in wat het vierde proces zou worden.

De zaak draait om Jessica Mann. Zij beschuldigde Weinstein ervan haar in 2013 in een hotelkamer te hebben verkracht. De 74-jarige Weinstein werd in 2020 schuldig bevonden aan de verkrachting van Mann en het aanranden van een andere vrouw, Miriam Haley. Die veroordeling werd later echter teruggedraaid. De zaak werd in 2025 opnieuw behandeld en toen werd de jury het niet eens over de verkrachting van Mann. In mei volgde daarom een nieuw proces, maar toen kwam de jury er weer niet uit.

In een verklaring zegt openbaar aanklager Alvin Bragg dat in overleg met Mann is besloten de zaak niet nog een keer te behandelen. Volgens hem was het afleggen van een getuigenverklaring "een buitengewoon zware beproeving" voor haar geweest.

Weinstein werd vorig jaar wel opnieuw schuldig bevonden aan het aanranden van voormalig productieassistente Miriam Haley. De aanklager zei de rechtbank te hebben gevraagd Weinstein te veroordelen tot een gevangenisstraf van 20 jaar. Weinstein zit momenteel al in de gevangenis vanwege een veroordeling in een andere zaak. Tientallen vrouwen hebben de voormalige producent beschuldigd van seksueel wangedrag.