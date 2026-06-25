Ook bezoek Máxima gaat niet door vanwege code rood

De officiële heropening van museum Beelden aan Zee door koningin Máxima gaat vrijdag niet door. Het museum heeft het programma afgelast vanwege code rood en de verwachte extreme hitte.

De opening zou plaatsvinden op de vernieuwde beeldenterrassen van Het SculptuurDuin in Scheveningen. Volgens het museum kan het programma onder die omstandigheden niet veilig doorgaan. Het vernieuwde museum opent zaterdag wel de deuren voor bezoekers.

Eerder donderdag werd bekend dat ook het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Kröller-Müller Museum van vrijdag is afgelast door de warmte. In een groot deel van het land geldt een weeralarm door de verwachte hoge temperaturen.