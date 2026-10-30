Aanklagers laten zwaarste verdenkingen tegen Rick Ross vallen

Rapper Rick Ross wordt niet vervolgd voor zware mishandeling en wurging van een vrouw. De aanklagers hebben die verdenkingen vrijdag in de rechtszaal laten vallen wegens gebrek aan bewijs, melden Amerikaanse media. De 50-jarige rapper, die meerdere nummers maakte met Drake, wordt nog wel vervolgd voor mishandeling en huiselijk geweld.

Ross, wiens echte naam William Leonard Roberts II is, meldde zichzelf eerder bij de politie in Miami, nadat een vrouw met wie hij woonde meerdere aanklachten had ingediend. De rapper zou de vrouw in zijn woning in Star Island hebben geslagen, de kraag van haar hoodie hebben verdraaid waardoor ze minder goed adem kon halen, en haar tegen de muur hebben gegooid. Ross verklaarde dat hij onschuldig was.

Een paar dagen voordat Ross zich meldde bij de politie beschuldigde zijn ex-vriendin Jazzma Kendrick hem op Instagram van fysieke mishandeling. Onduidelijk is of Kendrick de vrouw is die de aanklachten heeft ingediend.