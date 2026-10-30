Koning spreekt met vrijwillige brandweerlieden in Ursem

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag een bezoek gebracht aan de vrijwillige brandweer in Ursem in de Noord-Hollandse gemeente Koggenland. Hij liet zich daar bijpraten over de werkwijze en de betrokkenheid van de brandweer binnen de dorpsgemeenschap.

In de kazerne stelde de koning vragen over de manier waarop de brandweerlieden, die allemaal vrijwilligers zijn, hun reguliere baan combineren met hun werk. "Dus de mythe klopt wel, de brandweer wil graag uitrukken", merkte hij op nadat een van de brandweermannen hem enthousiast antwoordde.

Na het bezoek aan de kazerne stak de koning de weg over naar het recreatiebos dat daar wordt aangelegd. Samen met de initiatiefnemers wandelde hij een stukje door het gebied en kreeg hij uitleg over de plannen die er liggen. Zo komt er naast een dorpsbos onder meer een natuurspeelplek, een ijsbaan, een uitkijkpunt en een hondenuitlaatgebied.

Willem-Alexander sloot zijn bezoek aan Ursem af in Café Halfweg. De eigenaren vertelden hem over de sociale functie van het café in het dorp. De ontmoetingsplek wordt door inwoners ook wel omschreven als de "tweede huiskamer" van Ursem.

Eerder op de dag bezocht de koning een woonplek voor jongeren met een verstandelijke beperking. Willem-Alexander bekeek daar onder meer een moestuin en ook was hij te porren voor een potje tafelvoetbal.