Aanstaande film van Mike Leigh is waarschijnlijk zijn laatste

Tender Loving Care is "zeer waarschijnlijk" de laatste film van Mike Leigh. De 83-jarige Britse regisseur vertelde in gesprek met mediaplatform IndieWire dat het "erg moeilijk" zou zijn om nog een film te maken door zijn ziekte.

De maker heeft eerder al gesproken over myositis, de ziekte waarbij het immuunsysteem de spieren aanvalt. Toen hem gevraagd werd of zijn aanstaande film de laatste zou zijn, antwoordde hij: "Absoluut. Ik denk dat het zeer waarschijnlijk is, ja. Ik heb veel geluk gehad met het maken van deze laatste film; de mensen waren erg behulpzaam." De regisseur benadrukt dat mensen hem moeten helpen met opstaan, "dus ik kan waarschijnlijk niet veel meer doen."

Tender Loving Care is dit jaar onder meer te zien bij de filmfestivals van Toronto en San Sebastián. Leigh is een van de weinige regisseurs die tijdens zijn carrière zowel een Gouden Leeuw van het filmfestival van Venetië als de Palme d'Or van Cannes heeft gewonnen.