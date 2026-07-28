Tunesië stelt Chaâbani aan als nieuwe bondscoach

TUNIS (ANP/RTR) - Tunesië heeft Mouin Chaâbani aangesteld als de nieuwe bondscoach van de voetballers. De 45-jarige Tunesiër heeft een contract tot en met 2030 getekend, meldde de Tunesische voetbalbond (FTF).

Chaâbani is de opvolger van de Fransman Hervé Renard, die bondscoach werd nadat Sabri Lamouchi was ontslagen na de 5-1-nederlaag tegen Zweden in de eerste groepswedstrijd op het WK. Onder Renard verloor Tunesië daarna ook van Japan (0-4) en Nederland (1-3).

Chaâbani vertrok eerder deze maand bij de Marokkaanse club Renaissance de Berkane, waarmee hij in seizoen 2024/2025 landskampioen was geworden en in 2025 de CAF Confederation Cup won. De trainer won ook twee keer de Afrikaanse Champions League met de Tunesische club Espérance. Hij is voor het eerst bondscoach.