A$AP Rocky noemt de schietpartij bij zijn woning in Beverly Hills in maart "fucked up". "Iemand probeerde mij en mijn gezin wat aan te doen", zei de rapper in een interview met VIBE.

Een vrouw wordt ervan beschuldigd op 8 maart met een semiautomatisch geweer op de woning van de rapper, zijn partner Rihanna en hun drie kinderen te hebben geschoten. Niemand raakte gewond.

"Het nam veel rust en geluk weg van het gewoon vrij kunnen zijn", zei A$AP Rocky over het incident. "Ik wil niet beroofd worden van mijn rust en vreugde."

De verdachte heeft onschuldig gepleit aan onder meer poging tot moord en zit vast in afwachting van haar proces.