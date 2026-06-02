RABAT (ANP) - Ismael Saibari heeft Marokko in aanloop naar het WK voetbal op weg geholpen naar een ruime zege in een oefenduel met Madagaskar. De middenvelder van PSV, die onlangs werd gekozen tot beste speler van de Eredivisie in het afgelopen seizoen, tekende voor de eerste twee doelpunten bij de 4-0-overwinning in Rabat.

Saibari opende al in de vierde minuut de score, waarna hij twintig minuten later ook de 2-0 maakte. Soufiane Rahimi (strafschop) en Ayoub El Kaabi voerden de score in de slotfase op. El Hadary Raheriniaina van Madagaskar kreeg een late rode kaart.

Saibari werd in de rust gewisseld. Anass Salah-Eddine, zijn ploeggenoot bij PSV het afgelopen seizoen, Noussair Mazraoui en Sofyan Amrabat stonden ook in de basis. Zij gingen in de tweede helft naar de kant.

Marokko speelt op 7 juni nog een oefenwedstrijd tegen Noorwegen. De ploeg van bondscoach Mohamed Ouahbi speelt in de groepsfase van het WK tegen achtereenvolgens Brazilië, Schotland en Haïti.