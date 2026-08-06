A$AP Rocky ziet het niet zitten om een gezamenlijk album met zijn partner Rihanna te maken. Dat zei de rapper in een aflevering van The Jason Lee Podcast.

"Niemand wil ons samen horen", stelde de artiest toen de presentator hem vroeg naar de mogelijkheid van een gezamenlijk album. "Ik maak vreemde indierap. De muziek die ik maak is voor een nichepubliek", aldus A$AP Rocky.

In het gesprek vertelde A$AP Rocky ook dat Rihanna weer bezig is in de studio. De zangeres heeft sinds Anti in 2016 geen nieuw studioalbum uitgebracht. "Ja, ik heb het gezegd. Sorry, schat," zei A$AP Rocky. "Ik ga hier problemen mee krijgen."