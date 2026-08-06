Koning Charles is begonnen aan zijn vakantie in Schotland. Op Instagram is dat vastgelegd met het planten van een nieuwe roos in de tuin van het Castle of Mey.

De Britse koning heeft een nieuwe toevoeging in de Diamond Jubilee Rose Garden geplant, de zogeheten King's Rose. Op de foto die Buckingham Palace online deelt, poseert Charles - gehuld in een Schotse kilt - lachend naast een vaas met rozen. De nieuwe aanwinst heeft fuchsiaroze bloemen en witte blaadjes.

Het kasteel en de bijbehorende tuinen waren vroeger eigendom van de oma van Charles, koningin Elizabeth, ook wel The Queen Mother genoemd. Zij kocht het optrekje in Caithness in 1952. Tegenwoordig worden het kasteel en de tuinen onderhouden door The King's Foundation.