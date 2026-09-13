ABBA-ster Benny Andersson heeft zondag zijn hit Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson te steunen bij de parlementsverkiezingen. De 79-jarige muzikant speelde het nummer op een piano bij het partijhoofdkwartier van de sociaaldemocraten in Stockholm.

"Ik dacht: waarom zou ik niet voor Magdalena komen spelen?", zei Andersson enkele uren nadat de stembussen waren geopend. Vervolgens zette hij de melodie van Mamma Mia in, waarop aanwezige partijaanhangers "Mag-da-le-na" meezongen.

Magdalena Andersson, die zelf ook aanwezig was, kon volgens persbureau AFP lachen om de aangepaste versie van de ABBA-hit. Zij hoopt met haar centrumlinkse oppositie zondag de macht terug te winnen.

De verkiezingen in Zweden lijken spannend te worden. De strijd gaat tussen de linkse oppositie en het huidige rechtse blok.