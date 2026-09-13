Deense royals bezoeken prinses Isabella tijdens dienstplicht

De Deense prinses Isabella heeft zondag tijdens haar dienstplicht bezoek gekregen van haar familie. Koning Frederik, koningin Mary, kroonprins Christian, prins Vincent en prinses Josephine kwamen langs bij het Gardehusarregiment in Slagelse, deelt het Deense koningshuis op Instagram.

Het regiment hield zondag een bezoekdag waarop dienstplichtigen hun familie mochten uitnodigen. De koninklijke familie kreeg volgens het hof zo de gelegenheid om te zien hoe Isabella tegenwoordig leeft en kennis te maken met haar mederekruten.

De 19-jarige Isabella begon onlangs aan haar dienstplicht bij het Gardehusarregiment. Ze behoort tot de eerste groep Denen die elf maanden dienstplicht vervult.