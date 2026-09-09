Televisiezender ABC heeft ontkend dat er na het huidige seizoen een einde komt aan talkshow Jimmy Kimmel Live! van Jimmy Kimmel. Page Six schreef dinsdag dat het contract van de presentator niet verlengd zou worden en de show in mei 2027 zou stoppen.

Een woordvoerder van ABC weerspreekt het bericht tegenover media als People. "Deze informatie is onjuist; alle berichten over de toekomst van het programma op dit moment zijn puur speculatief", aldus de woordvoerder.

Kimmel staat bekend als een criticus van de Amerikaanse president Donald Trump. Eerder dit jaar riep Trump ABC nog op om Kimmel te ontslaan na een grap. Vorig jaar werd de show van Kimmel nog tijdelijk van de buis gehaald na uitspraken met betrekking tot de moord op conservatieve activist Charlie Kirk.