BERLIJN (ANP) - De Duitse defensieminister Boris Pistorius waarschuwt dat Rusland wapens en munitie opspaart voor "latere conflicten". Rusland produceert veel meer dan het in de oorlog tegen Oekraïne erdoorheen jaagt, hield Pistorius het parlement in Berlijn woensdag voor.

"Moskou gebruikt grote delen van zijn budget - dat mogen we niet vergeten - om zijn arsenalen te vullen voor latere conflicten", zei Pistorius in de Bondsdag. "Gemiddeld worden maar tachtig van de honderdvijftig korte- en middellangeafstandsraketten die Rusland maandelijks produceert ingezet in Oekraïne." Bovendien heeft het Kremlin volgens de Duitse minister straks anderhalf miljoen soldaten onder de wapenen, plus nog "het kanonnenvoer" uit landen als Noord-Korea.

Rusland bewapent zich enorm en dat baart zorgen. Het recente bezoek van de Amerikaanse CIA-baas aan Moskou duidt daar volgens Pistorius ook op. Die ging "zeker niet om matroesjka's te kopen of naar het ballet te gaan".