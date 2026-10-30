Academy: Patrick Stewart maakte zijn personages diep menselijk

De organisatie achter de Oscars prijst de manier waarop de woensdag overleden Patrick Stewart "zelfs de krachtigste personages diep menselijk liet overkomen". Dat deelt de Academy of Motion Picture Arts and Sciences op Instagram naar aanleiding van het overlijden van de 86-jarige acteur uit onder meer Star Trek en X-Men.

"Of hij nu het commando voerde op de brug van de Enterprise of een generatie jonge mutanten begeleidde: Sir Patrick Stewart gaf zijn personages een tederheid waardoor we het gevoel hadden hen echt te kennen", aldus de organisatie achter de belangrijkste filmprijzen ter wereld. "Achter die onmiskenbare stem zat een acteur die begreep dat zelfs de grootste helden onzeker konden zijn, dat kracht en kwetsbaarheid naast elkaar kunnen bestaan en dat medeleven nooit een zwakte was."

De rollen die Stewart gedurende zes decennia speelde, werden "onderdeel van het leven van generaties die met hem opgroeiden", aldus de Academy. "Als kapitein Jean-Luc Picard, professor Charles Xavier en vele anderen liet hij ons personages na van wie we hielden, lessen die we met ons meedroegen en herinneringen die we altijd zullen koesteren."

Stewart won in zijn jarenlange loopbaan vele prijzen, waaronder twee Olivier Awards voor zijn werk in het theater. Hij werd daarnaast genomineerd voor onder meer drie Golden Globes en vier Emmy Awards. Voor een Oscar werd de Engelsman nooit genomineerd.