Ubisoft maakt na Resynced voorlopig geen Assassin's Creed-remakes

Gamestudio Ubisoft zegt na de release van Assassin's Creed Black Flag Resynced afgelopen zomer, voorlopig geen oude spellen uit de reeks in een nieuw jasje te steken. Resynced is een remake van het piratenspel Black Flag uit 2013, waarbij de graphics en gameplay zijn vernieuwd.

"Een game aanpakken die bij zoveel spelers een speciaal plekje in hun hart heeft, was zowel spannend als uitdagend", schrijft Ubisoft in een lange verklaring waarin het ingaat op de toekomst van de gamereeks Assassin's Creed, die sinds 2007 bestaat. "Het volledig opnieuw opbouwen van oude systemen, het toevoegen van nieuwe elementen die bij de gebruikerservaring passen, en het vinden van een evenwicht tussen het bestaande en innovatie was een enorme klus."

Ubisoft zegt dat er momenteel geen andere Assassin's Creed-remake is waar actief aan wordt gewerkt. "Ons team is gefocust op het volgende hoofdstuk van Assassin's Creed-titels, waaronder projecten waar jullie nog niet over hebben gehoord met nieuwe settings en verhalen."

De spelontwikkelaar benadrukt dat gamers dit niet moeten beschouwen als "een dichte deur" wat betreft het uitbrengen van nieuwe remakes. "Net als velen van jullie vinden we het een geweldig idee om onze klassieke titels opnieuw uit te brengen en we blijven mogelijkheden verkennen om oudere titels weer op de markt te brengen. De deur blijft op een kier staan, want: 'Nothing is true, everything is permitted' (niets is waar, alles is toegestaan)", waarmee Ubisoft verwijst naar het credo van de gamereeks.