Producenten Alain en Leon de Levita balen ervan dat de serie De Achterblijvers naast een International Emmy heeft gegrepen. "Maar we zijn tegelijkertijd enorm trots op het podium dat De Achterblijvers met deze nominatie heeft gekregen", zegt Leon de Levita tegen ANP. "Voor televisie is een Emmy het hoogst haalbare."

Het vader-zoonduo was in New York voor de uitreiking, samen met regisseur Thijs Bouwman en dramaturg Katrien Hoekstra van BNNVARA. "We gaan met opgeheven hoofd naar huis", aldus De Levita. "Uiteraard feliciteren we onze Engelse collega's van Dexter Procter: The 10-Year-Old Doctor. Het niveau dit jaar lag ontzettend hoog."

De Levita hoopt in de toekomst nog een keer kans te maken op de prestigieuze televisieprijs. "Als alle elementen weer zo mooi samenvallen als bij De Achterblijvers, dan misschien. Voor nu genieten we vooral van wat we met deze serie hebben bereikt." Vader Alain won eerder twee International Emmy's in 2016 en 2017 voor de televisiefilm Rabarber en de serie Kasper en de Kerstengelen.