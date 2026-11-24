De Belgische koning Filip heeft dinsdag in Charleroi een nieuwe satellietenfabriek ingehuldigd. De fabriek van Aerospacelab is de grootste van Europa.

Op beelden is te zien hoe de koning een rondleiding krijgt van Aerospacelab-oprichter Benoît Deper. Samen keken ze naar een satelliet en ook zette Filip voor de gelegenheid zijn handtekening. Verder kreeg de koning een uitleg over satellieten die zich in een baan om de aarde bevinden.

Aerospacelab werd in 2018 opgericht door Deper. Inmiddels is een naamswijziging aangekondigd. Het bedrijf gaat binnenkort verder onder de naam Ectro.