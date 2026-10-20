ACM akkoord met overname Viaplay Nederland door Videoland

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft toestemming voor de overname van Viaplay Nederland door Videoland, onderdeel van DPG Media. De concurrentietoezichthouder verwacht geen nadelige gevolgen van de overname voor de kijker, de inkoop van sportrechten en de verkoop van advertentieruimte. Na de overname lijkt er voldoende concurrentie over te blijven.

In de zomer werd bekend dat streamingdienst Videoland verdergaat met de sportrechten en programmering van Viaplay Nederland. Het gaat om uitzendrechten voor sportwedstrijden in Nederland, waaronder Formule 1, Premier League-voetbal, darts, hockey en andere sportwedstrijden. Met die uitbreiding van de portefeuille van Videoland is een bedrag van 142 miljoen euro gemoeid. Daarbij gaan de circa vijftig medewerkers van Viaplay Nederland mee naar DPG Media.

Door de overname wordt DPG Media, dat al eigenaar is van bijvoorbeeld het AD, NU.nl en RTL, nog groter. Daarom heeft de toezichthouder goed naar de gevolgen van de deal voor kijkers en de advertentiemarkten gekeken. Omdat Viaplay Nederland zich niet opstelt als nieuwsplatform, lijkt de impact op opinievorming niet groot. Daarbij is Viaplay Nederland volgens de ACM een relatief kleine speler met een specifiek sportaanbod. Daardoor neemt het marktaandeel van DPG Media volgens de ACM slechts beperkt toe.

Viaplay kampt al enige tijd met een teruglopend aantal abonnees. Het Zweedse bedrijf wil zich volledig op Noord-Europa gaan richten, vandaar dat de Nederlandse tak wordt verkocht.