Mariah Carey wint rechtszaak van broer om biografie

Mariah Carey heeft de rechtszaak gewonnen die haar broer Morgan vijf jaar geleden tegen haar aanspande wegens smaad. Een rechter in de staat New York heeft maandag zijn claims afgewezen, meldt Rolling Stone.

Morgan Carey stelde dat de zangeres zijn reputatie had beschadigd met haar memoires The Meaning of Mariah Carey uit 2020. Daarin beschreef de zangeres haar broer onder meer als gewelddadig en bracht ze hem in verband met drugshandel. Morgan eiste volgens Amerikaanse media een schadevergoeding van meer dan 20 miljoen dollar.

Volgens de rechter heeft Morgan echter niet kunnen aantonen dat zijn zus met opzet uitspraken deed die niet waar zijn of zich niets aantrok van de waarheid.

De advocaat van Morgan laat aan Rolling Stone weten het niet eens te zijn met de uitspraak van de rechter en in beroep te gaan.