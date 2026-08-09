Christopher Lambert is tijdens de Steel City Comic-Con in Pittsburgh in elkaar gezakt. Dat melden Amerikaanse media. De 69-jarige Frans-Amerikaanse acteur, bekend van de filmreeks Highlander, was handtekeningen aan het uitdelen toen hij plotseling onwel werd.

Lambert werd volgens aanwezigen per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van de acteur liet na het incident weten dat het inmiddels goed gaat met Lambert. Hij zou de nacht voor de fanconventie weinig hebben geslapen en overdag weinig hebben gegeten, waardoor zijn bloedsuikerspiegel daalde. Of Lambert zondag op de derde dag van het evenement verschijnt, is niet duidelijk.

Lambert speelde in 1986 voor het eerst de hoofdrol van Connor MacLeod in Highlander. Later keerde hij terug in de vervolgen The Quickening (1991) en The Sorcerer (1994). De acteur is daarnaast bekend van zijn rollen in onder meer Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes en de verfilming van Mortal Kombat uit 1995.