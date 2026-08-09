NICE (ANP) - De wielrensters van de Tour de France Femmes zijn met Demi Vollering in het geel vertrokken voor de slotetappe. De negende rit over 99,2 kilometer voert het peloton in vier rondes vier keer over de Col d'Èze. Zowel de start als de finish is in Nice.

In het algemeen klassement verdedigt Vollering een voorsprong van acht seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma, van wie ze de leiderstrui zaterdag overnam. De Zwitserse Marlen Reusser staat derde op 1.12 minuten. De Franse titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot stapte zaterdag niet meer op de fiets. De kopvrouw van Visma-Lease a Bike stond toen al op een ruime achterstand.

Puck Pieterse rijdt in de bolletjestrui van het bergklassement en Lorena Wiebes in de groene trui van het puntenklassement.

Vollering kan zondag voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk op haar naam schrijven. Ze was al eens de beste in 2023. De Nederlandse renster van FDJ-United Suez boekte in de editie van dit jaar tot nu toe twee ritzeges.