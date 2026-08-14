Colman Domingo wil zich de komende jaren blijven uitdagen met rollen en projecten die nieuw voor hem zijn. De 56-jarige acteur zegt in een interview met het Amerikaanse radioprogramma Fresh Air dat hij graag "ja" zegt tegen kansen die hem buiten zijn vertrouwde terrein brengen.

Domingo, die vooral bekendstaat om dramatische rollen, was onlangs te zien in de Netflix-komedie The Four Seasons. Volgens de acteur sprak juist het onbekende hem daarin aan. "Ik hou ervan om verwachtingen te doorbreken", zegt hij. "Als er iets is wat ik nog niet eerder heb gedaan, ga ik er op af."

Die nieuwsgierigheid beperkt zich volgens Domingo niet tot acteren. Hij zegt op sets ook geïnteresseerd te zijn in regie, productie en andere onderdelen van het maakproces. Bij Fear the Walking Dead begon hij als acteur en groeide hij later door tot regisseur en producent.

Domingo is dit jaar tweemaal genomineerd voor een Emmy Award, voor zijn rollen in The Four Seasons en Euphoria. Eerder kreeg hij twee opeenvolgende Oscarnominaties voor Rustin en Sing Sing.