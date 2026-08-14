James, het jongste kind van de Britse prins Edward en zijn vrouw Sophie, gaat na de zomer studeren aan de Royal Agricultural University in Gloucestershire. De 18-jarige graaf van Wessex gaat daar de opleiding Rural Land & Property Management volgen, melden Britse media op basis van een bericht van het hof.

James is de jongste van de in totaal acht kleinkinderen van wijlen koningin Elizabeth. Hij is momenteel zeventiende in lijn van troonopvolging.

Zijn oudere zus Louise ging eerder ook naar de universiteit. De 22-jarige studeerde vorige maand af aan de St. Andrews University in Schotland. Zij nam daarvoor een tussenjaar maar dat slaat James over.