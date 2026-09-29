Acteur Dylan Sprouse verwelkomt eerste kind

Acteur Dylan Sprouse is voor het eerst vader geworden. Zijn echtgenote, model Barbara Palvin, beviel eerder deze maand van een dochter.

"We hebben Labor Day dit jaar heel letterlijk genomen", schrijft het paar op Instagram bij een foto waarop ze met hun baby naar een wedstrijd van de Los Angeles Dodgers kijken. De drie hebben allemaal een shirt van de honkbalploeg aan.

Palvin en Sprouse, bekend van de Disney-serie The Suite Life of Zack & Cody, maakten in mei bekend dat ze in verwachting waren. Het model showde toen haar babybuik op de rode loper bij het filmfestival van Cannes.