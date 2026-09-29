Roxeanne Hazes en Nick Schilder bij Nationale lichtjesavond

Roxeanne Hazes, Nick Schilder, Jim Bakkum, Diggy Dex en Zoë Livay treden op tijdens de eerste editie van Nationale lichtjesavond, maakte KRO-NCRV dinsdag bekend. Het evenement vindt op zondag 1 november plaats in Amersfoort en wordt live uitgezonden op NPO 1.

De avond, die in het teken staat van het herdenken van overleden dierbaren, wordt gepresenteerd door Karsu Dönmez. Anita Witzier spreekt op het plein bij de Wagenwerkplaats met bezoekers over de mensen die zij missen. De locatie biedt plaats aan 2000 bezoekers.

Tussen de muzikale optredens door wordt in korte scènes het verhaal van Job verteld, over een man die alles verliest en op zoek gaat naar houvast en betekenis. Werner Kolf speelt de hoofdrol. Ook Melody Klaver, Marly van der Velden, Lykele Muus, Jouman Fattal, Juvat Westendorp en Jacqueline Blom zijn te zien.