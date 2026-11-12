De Nederlandse acteur Joes Brauers kondigt zaterdagochtend, samen met zijn Griekse collega Klelia Andriolatou, de nominaties aan van de European Film Awards. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt. Het duo doet de bekendmaking vanuit de Griekse stad Thessaloniki, waar momenteel een filmfestival aan de gang is.

Brauers werd benaderd voor deze erefunctie nadat hij in Berlijn was uitgeroepen tot Shooting Star. De acteur laat weten het een "leuke, grote eer te vinden". De European Film Awards, die voor de 39e keer worden uitgereikt, gelden als de Europese Oscars. De uitreiking vindt op 16 januari plaats in Athene.

De Nederlandse film Truly Naked, die in oktober zes Gouden Kalveren won, staat op de shortlist van de EFA's en kan dus worden genomineerd. De film van regisseur Muriel D'Ansembourg gaat over een tiener die zijn vader, die pornoproducent is, helpt met het opnemen van zijn films.

Ook de Vlaamse film Coward van regisseur Lukas Dhont staat op de shortlist. Aan het oorlogsepos over de liefde tussen twee soldaten in de loopgraven, werkten diverse Nederlanders mee.