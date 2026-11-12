Drummer Roger Taylor van de Britse popgroep Duran Duran stapt uit de band vanwege "een verergering van zijn onlangs vastgestelde tinnitus". Dat maakte de 77-jarige drummer donderdag bekend in een bericht op Instagram.

"Dit is een van de moeilijkste beslissingen die ik ooit heb moeten nemen", zei Taylor in een verklaring. "Drummen in deze band was de vreugde van mijn leven, en ik zal de fans nooit genoeg kunnen bedanken voor alle liefde die ze ons door de jaren heen hebben gegeven. Maar de waarheid is dat mijn tinnitus gestaag erger is geworden, en ik ben op het punt gekomen dat ik nu naar mijn lichaam en mijn artsen moet luisteren." Bij tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd, hoor je een geluid in je oor of hoofd zonder dat het hoorbaar is voor anderen.

Taylor vervolgde dat het "niet makkelijk was om het juiste moment voor dit alles te bepalen, maar ik sluit af op een absoluut hoogtepunt". Hij verwijst daarbij naar de tournee door het Verenigd Koninkrijk en Europa die ze recent hebben afgesloten. "Een mooier laatste hoofdstuk had ik me niet kunnen wensen, met zoveel bijzondere momenten die ik voor altijd zal koesteren. Ik ga verder met enorme trots en met niets dan liefde voor Simon, Nick en John", besluit hij.

Familie

"Roger is onze broer", reageerden de andere bandleden Le Bon, Rhodes en John Taylor donderdag in een gezamenlijke verklaring op Instagram. "Zijn drumwerk heeft vanaf het allereerste begin het geluid van Duran Duran mede bepaald, en het is voor ons allemaal ontzettend belangrijk geweest dat hij sinds 2001 weer bij ons was. We steunen zijn besluit volledig en wensen hem gezondheid en geluk. Hij blijft altijd deel uitmaken van deze familie, terwijl wij met de band nieuwe en spannende projecten blijven verkennen."

Roger Taylor sloot zich in 1979 aan bij zijn oude bandmaten Nick Rhodes en John Taylor in Duran Duran, als opvolger van oorspronkelijk drummer en zanger Stephen Duffy. Na drie albums samen, het titelloze debuut uit 1981, Rio uit 1982 en Seven and the Ragged Tiger uit 1983, verliet Roger Taylor Duran Duran in 1986. In 1994 voegde hij zich kort weer bij de band en in 2001 keerde hij definitief terug. Tot de bekendmaking van zijn afscheid op donderdag bleef hij hun drummer.