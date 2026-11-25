Acteur Jules Croiset is maandagavond op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie woensdag aan het ANP gemeld. Croiset stond bijna zestig jaar op het toneel en won onder meer een Louis d'Or. Ook leende hij zijn iconische stem aan personages in talloze grote animatiefilms, zoals Jungle Boek en Sneeuwwitje, en de populaire Efteling-attractie Villa Volta.

Croiset debuteerde in 1955 als acteur. In de decennia die volgden, speelde hij onder meer bij De Haagsche Comedie, Zuidelijk Toneel Globe en het Publiekstheater. Hij speelde talloze toneelrollen, waarvoor hij in 1979 onder meer werd bekroond met de prestigieuze Louis d'Or voor zijn vertolking van het personage Platonov in het gelijknamige stuk van Tsjechov. Zijn laatste stukken speelde hij op hoge leeftijd bij Toneelgroep Amsterdam.

Ook was Croiset in tientallen films en series te zien. Hij was onder meer te zien in Help, de dokter verzuipt!, Amsterdamned en Rocco & Sjuul en series als Medisch Centrum West en Lieve Lust. Als stemacteur sprak Croiset onder meer de stem in van Joe Dalton in de animatieserie Lucky Luke en was hij te horen als de tijger Shere Khan in de Disneyfilm Jungle Boek. Ook deed hij de stem van Doc in Sneeuwwitje en was hij te horen als Doctor Snuggles in de gelijknamige kinderserie. Voor de Efteling sprak hij het personage Hugo van den Loonsche Duynen in, de oude bokkenrijder die het publiek begroet bij de attractie Villa Volta.

Ontvoering

Croiset bleef tot op hoge leeftijd acteren. Zijn laatste tv-rollen speelde hij in de series Goede Tijden, Slechte Tijden en Flikken Maastricht. In 1987 baarde de acteur opzien door zijn eigen ontvoering in scène te zetten als protest tegen de opvoering van een stuk van Rainer Werner Fassbinder en het oplaaiende antisemitisme. Over deze gebeurtenissen schreef de acteur later het boek Met stomheid geslagen.

De familie laat weten dat het afscheid in besloten kring zal plaatsvinden. "Wij willen graag rust en privacy in deze moeilijke tijd en verzoeken vriendelijk om dit te respecteren", laat zijn zoon Vincent weten.