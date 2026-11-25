DEN HAAG (ANP) - Schooladviezen van leerlingen in groep 8 worden vaker naar boven bijgesteld sinds de invoering van de doorstroomtoets. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers uit de Landelijke Jeugdmonitor. Meisjes krijgen vaker een hoger schooladvies dan verwacht vergeleken met jongens.

Sinds het schooljaar 2023/24 vindt deze verplichte landelijke toets voor groep 8 eerder in het jaar plaats, tussen het voorlopige advies en het definitieve schooladvies in. Voorheen heette de doorstroomtoets de eindtoets en werd deze later in het schooljaar, in april, afgenomen. Als de toets beter wordt gemaakt dan verwacht, moet de school nu het advies naar boven bijstellen, tenzij het niet in het belang is van de leerling.

In 2024/25 kwam 27 procent van de kinderen in aanmerking voor bijstelling. Ze maakten de toets dus beter dan verwacht. Van die leerlingen werd bij 71 procent het schooladvies daadwerkelijk bijgesteld. In de periode voor 2023/24, toen de eindtoets nog werd afgenomen, kwam tussen de 36 en 40 procent in aanmerking. Slechts 29 procent daarvan kreeg daadwerkelijk een hoger advies.

Twee niveaus

Van de meisjes kwam 28 procent in aanmerking voor een hoger advies in het afgelopen jaar, tegenover 26 procent bij jongens. Dit verschil was in de voorgaande schooljaren vergelijkbaar. Jongens krijgen wel nog steeds vaker een havo/vwo- of vwo-advies dan meiden. Dit verschil is de afgelopen vier jaar groter geworden, net als in de jaren daarvoor.

Ook krijgen leerlingen sinds de nieuwe toets vaker een advies voor twee niveaus. Anderhalf jaar geleden kreeg 16 procent van de kinderen in groep 8 een havo/vwo-advies, tegenover 12 procent drie jaar eerder. Het aandeel met een vmbo-gt/havo-advies steeg in dezelfde periode van 11 naar 15 procent.

Het aandeel kinderen dat een advies voor één niveau krijgt, neemt juist af. Het vwo vormt daarop een uitzondering: het aandeel leerlingen met dat advies bleef met ongeveer 20 procent stabiel.