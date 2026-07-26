Acteur Louis Talpe voor derde keer vader geworden

Acteur Louis Talpe en zijn vrouw Tiffany Ling-Vannerus zijn voor de derde keer ouders geworden. Hun zoon Aithon werd op 24 juli geboren, maakte het stel zondag bekend via sociale media.

"Een derde musketier om ons geweldige gezin compleet te maken", schrijft Talpe bij foto's waarop hij zijn pasgeboren zoon samen met zijn twee oudste zoons Lion en Phoenix uit het ziekenhuis draagt.

Talpe en Ling-Vannerus maakten in januari bekend dat ze opnieuw een kindje verwachtten.

De 44-jarige Talpe is vooral bekend van Vlaamse series als Sara en Spitsbroers. Het Nederlandse publiek kent hem onder meer van zijn rol als Mike Brandt in Goede Tijden, Slechte Tijden.