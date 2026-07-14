Cees Geel, die dinsdag onverwachts overleed, was "een brombeer met een hart van goud". Dat zegt schrijver en acteur Niek Barendsen, die jarenlang met hem samenwerkte aan de programma's Nieuw Zeer en Het Klokhuis.

"Ik zocht voor een scène met twee kassameisjes een brombeer, een ruwe bolster blanke pit", zegt Barendsen. "Dan kon je maar aan één man denken." Het was volgens Barendsen altijd een feest om met Cees te werken: "Hij was altijd geestig, zowel voor de camera als backstage. Hij had altijd leuke anekdotes en praatte altijd vol trots over de wereld, de mooie dingen in het leven en zijn twee dochters op wie hij gek was."

Barendsen en Geel zaten ook samen op de Kleinkunstacademie, inmiddels drie decennia geleden. "Ik herinner mij nog dat hij Tom Waits zong, met die prachtige donkere stem van hem", vertelt Barendsen. "Eigenlijk is hij sindsdien geen spat veranderd. Hij kon ook heel goed tegen de stroom inzwemmen. Niet uit balorigheid, maar gewoon omdat hij dingen anders zag dan anderen. Die houding van hem beviel mij altijd al heel goed."