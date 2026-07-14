Marcel Hensema koestert zeer dierbare herinneringen aan het draaien van de film Simon, inmiddels ruim twintig jaar geleden. Dat vertelt de acteur in reactie op het overlijden van Cees Geel, die de titelrol speelde in Simon. Hensema speelde de rol van schuchtere homoseksuele man die bevriend raakt met een stoere hasjdealer.

"Die film was ons allebei ontzettend dierbaar, en de film heeft voor ons allebei heel veel betekend", legt Hensema uit. "Hij heeft met Simon een prachtige, legendarische rol neergezet. Zijn personage was herkenbaar en troostrijk voor zoveel mensen. Er zijn na 22 jaar nog zo veel zinnen van Cees die ik nog letterlijk kan quoten. En dat geldt voor veel mensen van mijn generatie."

Hensema zegt dat "Cees precies wist hoe de camera werkte. En hij kon herkenbare, volkse personages met een enorme waarachtigheid spelen." De acteurs waren elkaar de afgelopen jaren uit het oog verloren. "Maar door het onderwerp, de lofzang op het liberale Nederland, heeft die film zich in de harten van veel mensen genesteld. We hebben met een kleine club mensen met een zeer beperkt budget een prachtig verhaal verteld."