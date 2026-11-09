Donnie Dunagan, de man die in 1942 de stem insprak van de jonge Bambi in de gelijknamige Disneyklassieker, is op 92-jarige leeftijd overleden. Volgens The Hollywood Reporter stierf hij afgelopen woensdag aan de gevolgen van longkanker.

De in 1934 geboren Dunagan kwam in de belangstelling van Hollywood te staan nadat hij een talentenwedstrijd won in Memphis. Hij speelde in 1939 een rolletje naast Boris Karloff in de film Son of Frankenstein en werd drie jaar later door Walt Disney gevraagd om de stem van hertje Bambi in te spreken in de vijfde animatiefilm die Disney maakte.

In eerste instantie had het tekenfilmicoon Dunagan alleen uitgenodigd zodat de tekenaars de gezichtsuitdrukkingen van de jongen konden gebruiken voor hun werk. Maar uiteindelijk verbleef de knul een jaar in de studio in Burbank en sprak hij alle teksten van de jonge Bambi in. Kort na het maken van Bambi gingen zijn ouders uit elkaar en verhuisde Dunagan in korte tijd heel vaak. In 1952, toen hij 18 werd, koos hij voor een carrière in het leger.

Vietnam

De voormalige acteur werd de jongste drilinstructeur van de Marines in de geschiedenis van het speciale corps en werd in de jaren zestig en zeventig drie keer uitgezonden naar Vietnam. Hij ontving drie Purple Hearts, de oudste militaire onderscheiding van de VS. In latere interviews bekende Dunagan dat het hem achteraf speet dat hij in het leger nooit had verteld dat hij de stem van Bambi had gedaan. Enerzijds wilde hij niet pochen over deze mijlpaal in zijn leven, anderzijds was hij bang dat hij de bijnaam 'Major Bambi' zou krijgen.

Nadat hij met pensioen ging, bleef Dunagan altijd een graag geziene gast op conventies en filmfestivals, waar hij met veel plezier zijn herinneringen aan het werken aan Bambi deelde.