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Meghan is 'emotioneel niet sterk genoeg' voor speech in Brussel

09 nov , 19:05Koningshuis
anp091126153 1
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Meghan is op dit moment "emotioneel niet sterk genoeg" om een toespraak te houden voor het Europees Parlement. Meghan en Harry zouden dinsdag een bezoek brengen aan Brussel. Maar Meghan ziet er volgens Sky News vermoedelijk vanaf, door alle ontwikkelingen rond haar vader. De Filipijnse en Amerikaanse politie doen samen onderzoek naar Thomas Markle, die vrijdag in Florida werd opgepakt op verdenking van het bezit van kinderporno.
Meghan zou in Brussel spreken over online veiligheid voor kinderen. Zij is dinsdag volgens Sky News wel aanwezig, maar zal geen toespraak houden.
Het is het eerste buitenlandse bezoek van Harry en Meghan sinds de hertog en hertogin van Sussex terugkeerden naar het Verenigd Koninkrijk.
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