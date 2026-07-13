De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Hij stierf maandag op 78-jarige leeftijd in de Australische plaats Sydney, omringd door familie, hebben zijn nabestaanden bekendgemaakt.

Neill, vooral bekend van meerdere Jurassic Park-films, worstelde de afgelopen jaren met zijn gezondheid. Hij werd in 2022 gediagnosticeerd met bloedkanker, maar werd na verschillende behandelingen kankervrij verklaard.

"Het verlies kwam plotseling en onverwacht, maar de familie put troost uit het feit dat Sam kankervrij was", zegt zijn familie in een verklaring. "Zij willen hun diepe dankbaarheid uitspreken aan het personeel van het St Vincent's Private Hospital voor de geweldige zorg. Meer details zullen op een later moment worden gedeeld, maar voor nu vragen wij namens de familie om hun privacy te respecteren terwijl zij dit onmetelijke verlies een plek proberen te geven."

Peaky Blinders

Neill werd geboren in Noord-Ierland als zoon van een Engelse moeder en een Nieuw-Zeelandse vader, en verhuisde in 1954 met zijn gezin naar Christchurch. Hij kreeg zijn eerste bekendheid dankzij de film Sleeping Dogs in 1977. Zijn grootste succes boekte hij met zijn rol als Dr. Alan Grant in de megahit Jurassic Park uit 1993. Die rol vertolkte hij later opnieuw in Jurassic Park III (2001) en Jurassic World Dominion (2022).

Naast filmrollen was Neill ook in verschillende series te zien. Zo vertolkte hij in de eerste twee seizoenen van Peaky Blinders de rol van majoor Chester Campbell.