ZEIST (ANP) - Scheidsrechter Danny Makkelie en zijn assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries komen niet meer in actie tijdens de laatste vier wedstrijden van het WK. Dennis Higler blijft als videoscheidsrechter wel tot het einde van de mondiale eindronde actief. Het is nog niet bekend bij welke wedstrijd hij wordt aangesteld.

De 43-jarige Makkelie floot op het WK drie wedstrijden. Hij had de leiding in de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden in de eerste knock-outronde en in de groepswedstrijden tussen de Verenigde Staten en Paraguay en Marokko en Haïti.

Makkelie werd ook aangesteld als vierde official bij Canada - Marokko. Steegstra was tijdens die wedstrijd reserve-assistent-scheidsrechter. Makkelie was deze zomer voor de vijfde keer actief op een eindtoernooi, zijn derde WK-deelname.

"We kijken met ontzettend veel trots en een goed gevoel terug op onze prestaties", laat Makkelie via de KNVB weten. "Uiteindelijk heb je alleen invloed op datgene wat je zelf kunt beïnvloeden. Wij weten dat we als team iedere dag alles hebben gegeven. We hebben telkens positieve feedback ontvangen."