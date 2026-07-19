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Acteur Terence Donovan op 90-jarige leeftijd overleden

19 jul , 16:24Entertainment
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De Brits-Australische acteur Terence Donovan is op 90-jarige leeftijd overleden in Melbourne. Zijn zoon, acteur en zanger Jason Donovan, maakte het overlijden bekend op sociale media. Terence Donovan speelde decennialang in bekende series als Neighbours en Home and Away.
Jason Donovan meldt zondag dat zijn vader zaterdagavond is overleden in Melbourne. Jason noemt zijn vader in het bericht "een markante persoonlijkheid, een buitenbeentje". Hij schrijft dat ze hem gaan missen, "maar het is een troost te weten dat we allemaal bij hem waren in zijn laatste dagen."
Terence Donovan werd in 1935 in Engeland geboren en verhuisde als tiener naar Australië. Volgens zijn zoon droomde Donovan er altijd al van om entertainer te worden. In Australië was hij ook bekend van rollen in onder meer Division 4 en Cop Shop, series die in de jaren 70 en 80 te zien waren.
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