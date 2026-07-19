Verstappen derde in Grote Prijs van België, zesde zege Antonelli

SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - Max Verstappen is bij de Grote Prijs van België in de Formule 1 als derde geëindigd. De Red Bull-coureur moest de zege op het circuit van Spa-Francorchamps laten aan de Italiaanse Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Charles Leclerc uit Monaco eindigde in de Ferrari als tweede. Voor Antonelli is het de zesde zege van het seizoen.

In het wereldkampioenschap leidt Antonelli met 204 punten. De Brit Lewis Hamilton staat tweede met 159 punten. Zijn landgenoot George Russell, die in de eerste ronde uitviel, staat derde met 154 punten. Max Verstappen is zevende met 91 punten. De coureurs rijden voor de zomerpauze volgende week nog de Grote Prijs van Hongarije.