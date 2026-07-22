Acteurs herdenken overleden actrice Kaylee Hottle uit Godzilla

Millie Bobby Brown heeft geschokt gereageerd op het overlijden van actrice Kaylee Hottle die dinsdag om het leven is gekomen bij een auto-ongeluk. Op Instagram deelde Bobby Brown een foto van Hottle uit de film Godzilla vs. Kong (2021), met wie ze samen speelde. Bij de foto schrijft de Stranger Things-actrice dat Hottle "enorm gemist zal worden". Ze liet ook weten "kapot te zijn" van het nieuws over Hottle's dood.

Ook Rebecca Hall, die in Godzilla de moeder van Kaylee speelde, betuigde online haar medeleven. Hall deelde een aantal foto's achter de schermen van de film en schreef: "verschrikkelijk om dit nieuws te horen. Mijn medeleven gaat uit naar je familie. Je wordt gemist, Kaylee".

Hottle speelde in de Godzilla-reeks de rol van Jia, een doof weesmeisje dat een hechte band opbouwt met Kong. Haar familie bracht dinsdag via sociale media het nieuws naar buiten dat de actrice op 19-jarige leeftijd is overleden door een auto-ongeluk in de Amerikaanse staat Maryland.