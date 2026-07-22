Jon van Eerd geschrokken van grote natuurbrand om Franse woning

Jon van Eerd is flink geschrokken door de grote natuurbrand die woedt in de buurt van zijn Franse woning. Op Instagram laat hij weten dat hij veilig is. "Maar onze harten gaan uit naar alle mensen en dieren in dit intens verdrietige verhaal", schrijft de theatermaker.

"De brand, die dinsdagmiddag in ons buurdorp Pontevès uitbrak, heeft 2550 hectare verwoest. Na een angstige nacht is de brand nu beter onder controle, hoewel er nog steeds brandhaarden zijn die woensdag aanzienlijke inzet van blusvliegtuigen vereisen. De bluswerkzaamheden vanuit de lucht werden bij zonsopgang hervat", stelt Van Eerd in een update. "Al onze vrienden zijn veilig, maar we hebben nog geen overzicht op de materiële schade."

In de regio zijn honderden mensen hun huis ontvlucht. Volgens de Franse weerdienst Météo-France is het uitzonderlijk droge weer de oorzaak van de brand.