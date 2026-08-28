Acteurs vragen premier VK om wet tegen klonen van stem door AI

Een aantal prominenten heeft een brief ondertekend waarin ze de Britse premier Andy Burnham vragen een wet in te voeren die mensen het recht op hun eigen stem geeft. Ze willen hiermee betere bescherming tegen kunstmatige intelligentie (AI), die steeds vaker wordt gebruikt om de stemmen van mensen te klonen. Onder anderen acteurs Nicola Coughlan (Bridgerton), Matt Lucas (Little Britain) en Hugh Bonneville (Downton Abbey) hebben de brief ondertekend.

De campagne Save Our Voices Now is onder meer opgezet door audioboekverteller Alice Sockett en ondertekend door ruim tachtig mensen uit de entertainmentwereld. In een verklaring aan BBC News zegt Sockett dat AI zorgt voor "een existentiële bedreiging voor onze hele industrie" en dat het klonen van stemmen iedere week toeneemt. "Mijn stem is uniek, hij is van mij en onderdeel van mijn identiteit. Net als die van jou. Dat is het waard om je voor uit te spreken", zegt Bonneville. De acteur voegt eraan toe dat zijn quote "handgeschreven, en niet door AI bedacht" is.

Actrice Siobhán McSweeney, bekend van de serie Derry Girls, maakt zich zorgen over de ontwikkeling van AI en dat mensen er wettelijk niet goed tegen worden beschermd. "Ik geloof dat er een manier is om met AI samen te werken en het als hulpmiddel te gebruiken waar we allemaal baat bij hebben, in plaats van dat het ons overbodig maakt. Dit is een existentieel probleem en moet zo snel mogelijk via wetgeving worden aangepakt. Mijn stem is een van mijn instrumenten."